Daimler Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Daimler-Aktie war in dieser Woche von Anfang an belastet gewesen, nachdem sie in der vergangenen Woche noch ein neues Hoch für das Jahr 2017 erklimmen konnte. In dieser Woche fällt die Aktie allerdings zurück, sodass die obere Begrenzung des aufwärts gerichteten Trendkanals nicht erreicht werden konnte. Die Daimler-Aktie gehört zu den Werten, die stark positiv mit dem DAX-Index korrelieren. Ein Faktor für die Schwäche lag also in der Gesamtmarktschwäche. Diese kam zum einen von Seiten weniger erfreulicher Ergebnisse für das dritte Quartal einiger deutscher Unternehmen. Darüber hinaus deuten die deutschen Exportdaten per Monat September auf einen leichten Abschwung hin.

US-Steuerreform könnte deutsche Exporteure benachteiligen

Mehr noch aber drückten die Debatten zur US-Steuerreform auf die Stimmung am europäischen Aktienmarkt. Am Ende wurde der Vorschlag im Repräsentantenhaus zwar gebilligt, doch der Vorschlag sieht neben einem geringeren Steuersatz für US-Unternehmen, auch einen höheren Steuersatz auf Gewinne für Unternehmen vor, die in den USA Tochterfirmen betreiben. Die Gewinne der Töchter würden somit höher besteuert und fallen nach Steuern dementsprechend niedriger aus. Das gleicht in etwa einer Grenzausgleichssteuer, die exportlastige Unternehmen aus dem Ausland benachteiligt. Dementsprechend verlieren europäische Aktien, darunter auch die Daimler-Aktie, gegen Ende der Woche deutlich an Wert.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.