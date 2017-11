Daimler Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

neben der positiven Entwicklung der VW-Aktie konnte auch die Daimler-Aktie eine gute Steigerung in dieser Woche verzeichnen. Die Gesamtmarktstabilität wirkt sich bekanntlich über die deutsche Automobilbranche aus. Automobilwerte profitieren insbesondere von einem erneut schwächeren Euro gegen den US-Dollar und dieser schwächelt spätestens seit der letzten EZB-Sitzung.

EZB schwächt Euro

Der EZB-Präsident Mario Draghi kündigte die Fortführung des Anleihekaufprogramm an. Wenn notwendig, soll sie bis ins Jahr 2019 reichen. Damit würde sich jedoch auch ein Zinsanstieg innerhalb der EU verschieben. Gleichzeitig erholt sich der US-Dollar in Erwartungen mehrerer Zinsanstiege in den USA sowie einer eventuell anstehenden Steuerreform. Deutsche Automobilwerte hatten in 2017 im Vergleich zum Gesamtmarkt kein einfaches Jahr verzeichnet. Die Bewertungen fallen damit etwas geringer aus. Nun scheint ein Aufholversuch gestartet worden zu sein.

Nächstes Ziel bei 78 Euro je Aktie

Charttechnisch betrachtet hat die Aktie die beiden langfristigen Wochendurchschnitte nun erneut überwunden und steuert die obere Trendlinie an. Diese verläuft bei 78 Euro je Aktie. Dort könnte sich dementsprechend das nächste technische Ziel befinden. Schafft die Aktie in den nächsten Wochen den Ausbruch, könnte das nächste technische Ziel bei 85 Euro je Aktie liegen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.