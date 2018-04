Daimler Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie bleibt auch in dieser Woche weiter belastet. Es steht am Freitagvormittag ein Minus von 1,38 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet notiert der Wert damit weiterhin unterhalb des 100-Wochen-Durchschnitts, den er bereits in der vergangenen Woche unterschritt. Sollte der Kurs auch in dieser Woche darunter schließen, könnte der weitere Einbruch in Richtung 60 Euro je Aktie wahrscheinlicher werden. Die Fluktuation ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.