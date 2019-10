Daimler Aktie: Wird der Kurs weiter fallen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler Aktie | ISIN:DE0007100000 | WKN:710000

Schaut man sich die Bewegung seit 2015 an, so sieht man einen abwärts gerichteten Aktienkurs. Es lässt sich ein Abwärtstrendkanal Einzeichen dessen Unterkante aktuell bei rund 28 Euro notiert. Falls sich der Trend der letzten Jahre weiter fortsetzen sollte, so ist ein Erreichen der Unterkante durchaus realistisch. Als größeres Ziel auf dem Weg zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung