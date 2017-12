Daimler-Aktie: Wie wirkt sich die US-Steuerreform aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

die von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuerreform ist nun in Stein gemeißelt. Von den Steuererleichterungen für Unternehmen profitiert auch der Autobauer Daimler in den USA. Der bisherige Steuersatz in Höhe von 35 % sinkt damit nämlich auf nur noch 21 %.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Steuererleichterungen könnten das Nettoergebnis deutlich steigern!

Der Analyst der DZ Bank sieht die Steuerreform nicht ganz so positiv, denn dieser weist darauf hin, dass die Erleichterungen nicht zu Cashflow-Zuflüssen führen würden und die langfristigen Auswirkungen noch nicht kalkuliert werden könnten. Ich sehe das hingegen optimistischer.

Charttechnische Analyse der Aktie: Erreicht die Aktie noch vor Jahresende ein neues Hoch?

Bei etwas unter 72 Euro notiert aktuell die Daimler-Aktie. Damit ist die Aktie nur noch wenige Euro von ihrem Jahreshoch entfernt. Dieses könnte noch in den nächsten Tagen angegangen werden, oder eben erst im neuen Jahr 2018. Die operativen Zahlen scheinen zu stimmen. Daimler geht für das Jahr 2017 von insgesamt 465.000 verkauften LKW aus und konnte dabei vor allem auf den Absatzmärkten in Nordamerika und Asien zulegen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.