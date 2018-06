Daimler-Aktie: Wie weit gehen die Verluste noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler Aktie hat gleich zum Start in die neue Woche weitere Verluste hinnehmen müssen. Der Rückgang war mit über 2 % schon sehr hoch, sodass sich der zuletzt vermutete Trend in den kommenden Sitzungen noch verstärken dürfte, so die Meinung der Chartanalysten.

Denn: Die Aktie hat nun den tiefsten Kurs der vergangenen 12 Monate erreicht. Bislang befand sich das 1-Jahres-Tief bei ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Frank Holbaum.