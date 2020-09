Daimler Aktie: Wie nimmt die Börse die Nachricht auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Kann man zukunftsorientiert wachsen, wenn man 2 Mrd. Euro pro Jahr weniger für Mitarbeiter ausgeben will? Daimler glaubt daran und sorgt im Moment für Schlagzeilen, weil im Stuttgarter Hauptwerk jede fünfte Stelle wegfallen soll. In Berlin ist es sogar jede zweite. Der Vorstand begründet dies vor allem mit dem neuen Fokus auf E-Autos, die in der Produktion weniger Mitarbeiter benötigen.



