Daimler Aktie: Wie konnte es soweit kommen?

Was zurzeit mit der Daimler-Aktie passiert, ist nicht schön anzusehen. Am Montag konstatierte das Börsenmagazin „deraktionaer.de" „die längste Verluststrecke seit 20 Jahren". Solche Rekorde möchte niemand aufstellen. Doch was soll man sagen? Gerade erst hätten mehrere Experten die Aktie des Konzerns nach unten gestuft. Dazu habe auch die Deutsche Bank gehört. Deren Analyst Tim Rokossa habe am Freitag eine Studie veröffentlicht.



