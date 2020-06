Daimler Aktie: Wie eine Achterbahnfahrt – nur rasanter

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

So schnell kann es gehen: Erst kürzlich hatte man laut verschiedener Medienberichte noch über das plötzliche Hoch der Daimler-Aktie gerätselt – und schon ist es vorbei. Nach dem eine allgemeine Auto-Kaufprämie nicht im Konjunkturpaket der Bundesregierung enthalten ist, verlieren die deutschen Auto-Aktien an Wert. Das berichtete am Donnerstag das Börsenmagazin „finanzen.net“. Verluste hatte demnach nicht nur Daimler zu verzeichnen, sondern auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung