Daimler-Aktie: Widerstand macht Probleme!

Daimler – das alte Hoch vor Augen!

Erst am 7. Mai kam eine Analyse vom Hause Barclays heraus, welche das Kursziel für die Daimler-Aktie bei 83,00 EUR belässt. Übergeordnet geben insgesamt 28 Analysten ein mittleres Kursziel von 89,64 EUR aus. Aus dieser Sicht heraus bestehen 23,9 % Aufwärtspotenzial. In der Summe geben die Experten eine durchschnittliche Empfehlung von „AUFSTOCKEN“ für Daimler an. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung