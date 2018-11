Daimler-Aktie: Welche Erkenntnisse gewinnt man aus dem Chartbild?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend. Der Kurs bewegt sich am unteren Rand des Bollinger Bands entlang und hat dieses auch schon öfters nach unten verlassen, zuletzt Anfang Oktober. Die gleitenden Durchschnitte liegen alle über dem Kurs und könnten bei einem Kursanstieg einen potenziellen Widerstand darstellen. Das Bollinger Band hat sich in den letzten Wochen etwas zusammengezogen, da sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.