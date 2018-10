Daimler-Aktie: Welch eine Überraschung!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte am Donnerstag exakt an einer wichtigen Untergrenze in den Vorwärtsgang schalten. Der Wert schaffte einen Aufschlag von etwa 3 % und ist nach Meinung von Chartexperten damit einem – vermutlich – tiefen Fall noch einmal zuvorgekommen. Die Aktie habe dabei vermieden, unter die Grenze von 50 Euro zu rutschen. Das wiederum bedeutet, dass der Wert jetzt die Chance habe,

Ein Beitrag von Frank Holbaum.