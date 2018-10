Daimler-Aktie: Was sagen uns die Quartalszahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie zieht nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks heute Morgen an. Der Gesamtmarkt erholt sich aber auch in kleinen Schritten von den starken Abgaben der vergangenen Tage. Doch schauen wir mal, was uns der Daimler-Vorstand da heute Morgen präsentiert hat. Im dritten Quartal wurde ein EBIT in Höhe von 2,5 Mrd. Euro erzielt und das bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.