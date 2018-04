Daimler-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte am Freitag die Vortageskurse erneut bestätigen. Das ist nach Meinung von Chartanalysten indes eine relativ schwierige Ausgangsposition, in die sich die Aktie nun begeben hat. Denn der Wert konnte die 65-Euro-Marke in den vergangenen Handelssitzungen auf der einen Seite als Unterstützung bestätigen, musste auf der anderen Seite allerdings auch anerkennen, dass der erneute Anstieg nach oben nicht mehr gelingen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.