Daimler-Aktie: Was jetzt passiert….

Die Daimler-Aktie hat sich am Montag zum Auftakt in die neue Woche zwar kaum bewegt. Nun aber scheint eine Entscheidung über die Kursrichtung in den kommenden Wochen zu fallen, meinen die ersten charttechnischen Analysten. Tatsächlich zeigte sich der Wert zuletzt eher schwach. Die nächsten Untergrenzen werden in den kommenden Tagen höchstwahrscheinlich unterkreuzt.

Denn: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Abwärtstrend, so

Ein Beitrag von Frank Holbaum.