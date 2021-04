Daimler-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie befindet sich seit den Börsenturbulenzen des vergangenen Frühjahrs und dem Rückfall auf ein Mehrjahrestief bei 21,01 Euro in einem Aufwärtstrend. Damit dauert dieser bereits über ein Jahr an. Am ersten Handelstag nach den Osterfeiertagen markierte der Anteilsschein beim Stand von 76,85 ein neues 5-Jahres-Hoch und sorgte damit für weitere Aufwärtsimpulse. Auf der Oberseite richten sich die Blicke nun auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung