Daimler-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie hat der Autobauer Daimler im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Der Gewinn konnte um fast die Hälfte auf 4 Mrd. Euro gesteigert werden. Den Aktionären wurde eine um 50 Prozent höhere Dividende in Aussicht gestellt, um an der starken Geschäftsentwicklung partizipieren zu können. An der Börse führte dies Anfang Februar zu einem Ausbruch nach oben,



