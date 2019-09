Daimler Aktie: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler ist am Montag mit einem lediglich kleinen Aufschlag in die neue Woche gestartet. Das lahme Niveau jedoch ist dem Umstand geschuldet, dass der Kurs sich auf dem nun höheren Level erst einmal stabilisieren sollte. Insofern sehen Chartanalysten in der jüngsten Kursbewegung am Montag ein gutes Zeichen. Der Wert könnte nach dem massiven Comeback der vergangenen zwei Wochen und einem Doppelboden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



