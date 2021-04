Daimler-Aktie: Warum die Rallye noch nicht zu Ende ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie des Automobilherstellers hat sich in den vergangenen 12 Monaten prächtig entwickelt. So stieg der Aktienkurs in diesem Zeitraum um 162 % auf derzeit 74,2 € an. In der letzten Woche gab der Kurs zwar leicht nach, um 2,3 %, allerdings könnte der heutige Handelstag diese Verluste wieder nivellieren.

Grund für die starke vergangene Entwicklung des Aktienkurses ist nicht nur ...



