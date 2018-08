Daimler Aktie: Vorsicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler ist in den vergangenen Sitzungen am Markt wieder auf eine interessante Grenze gestoßen. Am Montag ging es um 2 % nach oben. Noch immer ist der Trend überwiegend negativ, so die Charttechniker. Allerdings eröffnet die aktuelle relative Stabilität durchaus die Chance, dass sich das Unternehmen überraschend wieder erholt und rasch auf die nächste Trendwende zuläuft, so die Meinung der charttechnischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.