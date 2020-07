Daimler Aktie: Unschöne Überraschung – diese Volte verpufft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Dass der Daimler-Konzern nun auch in die Brennstoffzellen-Technologie investiert, haben inzwischen verschiedene Medien berichtet. Darunter auch das Portal „kryptoszene.de“ in einem Beitrag vom Mittwoch. Demnach habe sich Martin Daum, Daimler-Trucks-Chef des Konzerns, dahingehend am Dienstag geäußert. Demzufolge wolle das Unternehmen am Standort Stuttgart in neue Produktionsstätten für Brennstoffzellen investieren. Die dort produzierten Brennstoffzellen sind für Lastwagen bestimmt.

Eroberung neuer Märkte geplant

Der Beitrag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung