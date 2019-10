Daimler Aktie: Unfassbar – neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Gute Nachrichten für Daimler, wenngleich der Kurs in den ersten Handelsstunden am Freitag um gut 1,1 % nach unten fiel. Die Aktie erhält nun eine neue Einstufung bei JP Morgan. Das Kursziel wurde bei 69 Euro taxiert, also sehr deutlich über den aktuellen Werten. Dies entspricht einem Aufschlag von mehr als 30 %, sofern sich die Erwartung realisieren würde.

Starke Zahlen

