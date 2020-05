Daimler Aktie: Trendindikatoren drehen langsam – ABER…

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler Aktie | ISIN:DE0007100000 | WKN:710000

Schaut man sich die Lage einiger der wichtigsten Trendindikatoren an, so drehen diese langsam. Der High-Low Channels mit Periode 30 ist auf bullisch getrimmt, steigende Hoch und Tiefpunkte zeigen immerhin einen Aufwärtstrend an. Auch die 38-Tagelinie sowie der viel beachtete Macd Indikator sind nun bullisch. Allerdings muss im Hinterkopf behalten werden, dass es sich lediglich um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



