Daimler-Aktie: Der Trend zeigt nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Kurs der Daimler-Aktie steckt momentan in einer Art Zwickmühle. Er weiß einfach nicht, in welche Richtung er gehen soll. Die Trendrichtung ist unterdessen klar, diese zeigt nach unten. Der Relative Stärke Index verläuft an der unteren Kante zum überverkauften Bereich. Das Bollinger Band wird zwar auf der Unterseite regelmäßig durchbrochen, die Gegenbewegungen, die bisher gebildet wurden, reichten aber nicht aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.