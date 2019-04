Daimler-Aktie: Top-Signal im Point & Figure-Chart!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie kann auch am Dienstag weiter zulegen, nachdem es am Montag zum Auftakt in die neue Woche deutliche Kursgewinne gegeben hatte. Am Ende des Tages notierte der Titel mit knapp 4 Prozent im Plus, nachdem Personalvorstand Wilfried Porth im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur Einblicke in den angestoßenen Sparkurs gegeben hat. Um Mittel für den Wandel hin zur Elektromobilität freizuschaufeln, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.