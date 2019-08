Daimler Aktie: Tiefer Pessimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der kurze Stimmungsumschwung, der den deutschen Aktienmarkt Mitte Juli erfasst hatte, ist schon wieder verflogen. Er hat einem tiefen Pessimismus Platz gemacht. Von dieser Entwicklung sehr stark betroffen sind die Daimler-Aktie und auch die anderen deutschen Automobilwerte.

Die Daimler-Aktie scheiterte an 24. Juli daran, die 50-Tagelinie nachhaltig zu überwinden und ging in einen Abwärtstrend über.



