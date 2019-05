Daimler Aktie: Thema Rüstungs-Exporte!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie sackte am Freitag deutlich unter 50 Euro – das ist schon eine Ansage und erinnert an den Jahresbeginn, als die Aktie Zeitweise unter 46 Euro notierte. Der Kursrückgang am Freitag war allerdings dem Dividendenabschlag zu „verdanken“ und davon haben die Aktionäre ja auch etwas. Schließlich gibt es die Dividende in Höhe von 3,25 Euro – laut Daimler immerhin die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung