Daimler-Aktie: Stern erstrahlt bald in neuem Glanz!

Daimler will in neuem Glanz erstrahlen: Elektromobilität und Digitalisierung sollen dem Autobauer den Weg in die Zukunft ebnen. Entsprechend werden auch die Standorte des Konzerns sukzessive auf Vordermann gebracht.

Am Montag hat Daimler nun die Neugestaltung seiner Niederlassung in München vorgestellt. Demnach will das Unternehmen bis Ende 2022 dem Mercedes-Brand-Center ein neues Design verleihen. Dieses soll noch stärker auf die Kundenbedürfnisse und



