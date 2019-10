Daimler Aktie: Starke Wende!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Dienstag eröffnete für Daimler mit einem Paukenschlag. Das Unternehmen hat einen neuen Rekord feiern können. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, so bilanzieren Medien, hat „Mercedes-Benz“ den Absatz insgesamt zweistellig steigern können und – Achtung – den drittbesten Quartalsabsatz in der Unternehmensgeschichte überhaupt präsentiert. Die Zahl der verkauften Einheiten kletterte auf 223.838 Fahrzeuge – im September. Im dritten Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



