Daimler-Aktie: Starke Kursziele!

In 2021 war das Thema für die Automobil-Industrie der Mangel an Halbleitern. So könnte Daimler mehr Autos verkaufen, sofern denn die kleinen Mikrochips in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen würden. Experten sehen allerdings in 2022 eine hohe Nachfrage die auf ein zu knappes Angebot trifft.

Daimler hat jedoch einen Vorteil. Das gute Image und die Geschäftsstrategie – diese Vorteile sehen zumindest Analysten



