Daimler-Aktie – Sieht nicht wirklich gut aus!

Daimler ist vorsichtig optimistisch! Der Auftragseingang steigt in allen Kernmärkten! Vor allem in China läuft es wieder. Die negativen Effekte des ersten Quartals seien hier wieder im zweiten Quartal ausgeglichen worden. Schwarze Zahlen hat der Daimler- Konzern jedoch so noch nicht im zweiten Quartal erzielen können! Weiterhin wird der Sparkurs verschärft! Eher negativ klingt dabei eine Aussage von CEO Ola Källenius. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



