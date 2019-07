Daimler Aktie: Sie kommt nicht so richtig in Fahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler Aktie kommt anscheinend nicht so richtig in Fahrt. Trotz des positiven Gesamtmarktes notiert das Papier in der Nähe der Tiefs vom Anfang Juni bei etwa 45,50 Euro. Hier fehlt es deutlich an Impulsen. Deshalb könnte man vermuten, dass der Kurs auch weiter nach unten abrutschen kann. Aber dazu mehr im Tages- und Wochenchart. Für eine Aufwärtsbewegung würde ich den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



