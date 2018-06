Daimler-Aktie: Short-Investoren aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte in den vergangenen Tagen an den Börsen zunächst wieder etwas Boden gutmachen. Nun ist die Entwicklung so düster wie zuvor, meinen die charttechnischen Analysten. Die Aktie geht klar auf Tauchstation. Möglicherweise werden die Kurse in den kommenden Tagen sogar neue Tiefstände erleben.

Im Einzelnen: Daimler hat einen klaren charttechnischen Abwärtstrend erreicht und nun ein neues 6-Monats-Tiefs bei 60,90 Euro markiert. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.