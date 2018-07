Daimler Aktie: Schwacher Start in die neue Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie von Daimler ist weiterhin am Boden zerstört. Das Papier startet am Montag mit einem leichten Minus in die neue Woche, bleibt im Großen und Ganzen aber unverändert. Mit etwas mehr als 55 Euro notieren die Anteile nur leicht über dem letzten Jahrestief. Immerhin läuft es für Daimler aber besser als für den DAX, der am Montagmorgen noch deutlich mehr

Ein Beitrag von Robert Sasse.