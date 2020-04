Daimler Aktie: Plötzlich gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler ist trotz der Wirtschaftskrise, trotz alarmierender Zahlen über den künftigen Absatz von Autos plötzlich wieder stark gefragt. Der Wert konnte am Montag in den ersten Handelsstunden immerhin einen Aufschlag von fast 8 % verbuchen. Damit dürfte die Aktie zahlreiche Investoren und Analysten überrascht haben. Aktuell jedenfalls gibt es auch in der Bankenwelt Analysten, die das Kursziel relativ niedrig ansetzen. Goldman ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung