Daimler Aktie: Neues Verkaufssignal!

Wer nicht ohnehin schon an der kurzfristigen Entwicklung der Daimler-Aktie zweifelt, erhält jetzt einen neuen Grund, sich von dem Papier zu verabschieden. Am Mittwoch musste Daimler an der Börse weitere Verluste hinnehmen, bei Handelsschluss notierten die Anteile nur noch bei 55,63 Euro. Die Aktie hat damit eine langfristige Trendlinie unterschritten und ein Verkaufssignal gesetzt. Der Abwärtstrend setzt sich also fort und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.