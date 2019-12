Daimler Aktie: Neue Zahlen aus den USA!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Am Mittwoch meldete sich Daimler mit neuen Zahlen für die Tochter Mercedes-Benz USA. Denn da gab es Angaben zur Zahl der Verkäufe im November. Und die Zahlen konnten sich sehen lassen! Konkret: Mercedes-Benz USA verkaufte demnach im November 2019 insgesamt 33.721 Fahrzeuge, was ein Plus von 8,7% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat bedeutete. Hier gilt es zu beachten, dass Verkäufe von „Mercedes-Benz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung