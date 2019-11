Daimler Aktie: Neue Unternehmensstruktur seit 1.11.!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Seit wenigen Tagen ist es nun also so weit: Die neue Unternehmensstruktur des Daimler-Konzerns ist zum 1. November 2019 in Kraft getreten. Die neue Struktur sieht vor, dass der Daimler Konzern als Dachgesellschaft von drei operativen Töchtern fungiert – die jeweils ebenfalls Aktiengesellschaften sind. Doch börsennotiert bleibt nur die Dachgesellschaft Daimler AG. Die drei operativen Töchter sind die Mercedes-Benz AG, Daimler ...



