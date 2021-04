Daimler-Aktie: Neue Infos zum Paukenschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Ende 2021 soll die LKW-Tochter von Daimler an die Börse gehen. In Vorbereitung auf die künftige Eigenständigkeit will der Konzern nun das Management und die Organisation der Daimler Truck AG umgestalten. Dies kündigte der Autobauer am Montag im Rahmen einer Pressemitteilung an.

Demnach sollen dem Vorstand der Daimler Truck AG künftig acht Personen angehören. Vorstandschef bleibt der aktuelle Firmenboss Martin Daum. Wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung