Daimler Aktie: Mobilität der Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Am Dienstag meldete sich Daimler mit einer interessanten Mitteilung. Demnach will der Konzern am Wochenende 14./15. September „technische Innovationen und nachhaltige Verkehrskonzepte zur Mobilität der Zukunft“ präsentieren, und zwar im Mercedes-Benz Museum Stuttgart. So weit, so noch nicht besonders spektakulär. Doch zum einen haben sich prominente Teilnehmer angekündigt – so soll es eine Gesprächsrunde mit dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes Baden-Württemberg sowie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung