Daimler-Aktie: Mercedes präsentiert schicke China-Limousine

mid Groß-Gerau – Anders als in Deutschland können sich in China Käufer kompakter Autos auch für die klassische Limousinen-Form begeistern. So verwundert es nicht, dass Mercedes noch vor der Markteinführung der neuen A-Klasse in Westeuropa im Mai bereits jetzt die Limousine mit verlängertem Radstand bei der Auto China (25. April bis 4. Mai 2018) präsentiert.

Das Stufenheckmodell für den chinesischen Markt fährt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.