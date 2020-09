Daimler Aktie: Mercedes-Benz und LoL!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Zeiten ändern sich: Wer hätte noch z.B. in den 1990ern gedacht, dass Mercedes-Benz „exklusiver Automobilpartner“ von einem Hersteller von Computerspielen werden möchte und dazu eine Pressemitteilung herausgibt? Genau das teilte Daimler bzw. die Tochter Mercedes-Benz am Montag mit. Denn da hieß es, dass man mit Riot Games zusammenarbeitet und „exklusiver Automobilpartner aller globalen League of Legends Esports Events“ wird. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung