Daimler Aktie: Meilenstein geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Im Oktober 2019 hatte die Daimler-Bussparte in Indien mit der Herstellung von 9-Tonnen-Bussen der Marke „FUSO“ für Exportmärkte angefangen. Jetzt hat der Autobauer einen Meilenstein in dieser Sache gemeldet – immerhin ein Lichtblick in Zeiten der Corona-Krise, die die Stuttgarter extrem in Mitleidenschaft gezogen hat.

Wie der Dax-Konzern nun mitteilte, konnte Daimler Buses India kürzlich den 100sten „FUSO“-Bus im Werk Chennai (Ostküste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung