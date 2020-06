Daimler Aktie: Mega-Potenzial angesteuert!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler will Wachstumskurs in Südostasien fortsetzen: Nach dem Markteintritt in Taiwan, Indonesien und Singapur wollen die Stuttgarter ihr Bus-Geschäft nun auch auf Vietnam ausweiten. Dies teilte der Autobauer am Mittwoch mit.

Fahrgestelle auf Reisen: von Brasilien nach Vietnam

Demnach wird Daimler Buses den Verkauf von Mercedes-Benz-Fahrgestellen in dem Land über eine Kooperation mit der dortigen Autofirma THACO ermöglichen. THACO wurde hierzu von Daimlers ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung