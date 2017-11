Daimler-Aktie: Kurzfristiges Kaufsignal stützt den Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Daimler-Aktie war im Bereich des starken Widerstands bei 73,45 Euro an ihre Grenzen gestoßen. Es folgte eine Abwärtsbewegung, die die Aktie nach unten abdriften ließ. Im Bereich des 38,20 % Fibonacci Retracements beförderten Käufer die Aktie wieder nach oben. In diesem Bereich kam es darüber hinaus auch zu einem positiven Impuls aus der Stochastik.

Übergeordnet ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, aber eben auch das dreifache Top!

Welcher der beiden charttechnischen Einflussfaktoren am Ende die Oberhand gewinnt, ist aus aktueller Sicht schwer zu beurteilen. Sollte sich die Aktie nun wieder nach oben bewegen, wäre ein schneller Durchmarsch über den Widerstand nötig, um das Chartbild nachhaltig zu verbessern. Ein Fehlausbruch ist aufgrund der vorangegangenen Kursentwicklung unwahrscheinlich.

Kurzfristiger charttechnischer Ausblick: Gegenreaktion kommt vor allem aus dem Tageschart!

Positiv zu bewerten ist, dass das Kaufsignal im Tageschart eine beachtliche Wirkung entfalten konnte und weiterhin aktiv ist. Dadurch besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die positive Wirkung noch etwas länger anhält.

Ein Beitrag von Johannes Weber.