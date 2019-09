Daimler Aktie: Kurzfristige Kaufsignale – ABER!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler Aktie | ISIN:DE0007100000 | WKN:710000

Der Aktienkurs läuft seit dem 19. August in einer kleinen Seitwärtsphase mit leicht steigenden Tendenzen. Die Oszillatoren Rsi, Stochastik aber auch der Macd haben in den letzten Tagen kurzfristige Kaufsignale erzeugt. Aber ob es sich hierbei um die große Trendwende handelt, bleibt zu bezweifeln. Denn übergeordnet befindet sich das Wertpapier weiter in einem Abwärtstrend, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



