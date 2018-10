Daimler-Aktie: Kooperation mit Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In der Montagsausgabe der polnischen Zeitung „Rzeczpospolita“ äußerte sich der Chef von Daimler zur aktuellen Lage und zum Konkurrenten im Bereich der Elektromobilität, dem US-amerikanischen Hersteller Tesla. So schließt Dieter Zetsche eine finanzielle Beteiligung an Tesla durch Aktienkäufe aus. Eine Zusammenarbeit sei aber nicht ausgeschlossen.

Bereut den Verkauf der-Tesla Aktie nicht

Daimler verkaufte vor 4 Jahren seine Anteile an dem Hersteller, was Zetsche

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.