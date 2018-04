Daimler Aktie: Die Konkurrenz läuft weiter hinterher!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

im Frühjahr hatte BMW noch angekündigt, den Rückstand in Sachen Verkaufszahlen der Kernmarke zu Mercedes-Benz reduzieren zu wollen. Zumindest bisher ist das aber nicht gelungen. Daimler konnte in diesem Segment seinen Vorsprung stattdessen sogar noch weiter ausbauen. 594.304 Fahrzeuge seiner Kernmarke konnte das Unternehmen verkaufen, was einem Zuwachs von 6 Prozent entspricht. BMW hingegen schaffte es auf 517.447 verkaufte Pkw ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.