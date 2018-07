Daimler Aktie: Kommt es jetzt zum Benzin-Skandal?

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Auch nach mehreren Jahren hat der Abgasskandal kaum an Bedeutung verloren. Schenkt man aktuellen Medienberichten Glauben, könnte er sich sogar noch ausweiten. So sollen die deutschen Autobauer, darunter Daimler, Porsche und VW, sich auch bei der Abgasreinigung von Benzinern abgesprochen haben. Der „Spiegel“ berichtet, dass diese sich vor etwa 10 Jahren darauf verständigt hätten, nach Möglichkeit keine Partikelfilter in Benzinmotoren zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.