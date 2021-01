Daimler Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen sackte die Daimler-Aktie im Frühjahr des vergangenen Jahres auf ein Mehrjahrestief bei 21,02 Euro ab. In der Folge kehrten jedoch die Käufer an den Markt zurück und starteten eine Erholungsbewegung. Aus ihr hat sich in der Zwischenzeit ein veritabler Aufwärtstrend gebildet, der den Kurs mittlerweile bis auf 59,03 Euro hat ansteigen lassen. Bei 60 Euro verläuft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



